В городе Рудный Костанайской области на улице Ломоносова произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на номер экстренной службы 112, после чего к месту вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС.
По прибытию спасатели установили, что горит баня и кровля отдельно стоящей хозяйственной постройки. Огнеборцы оперативно приступили к тушению и быстро локализовали пламя, не допустив распространения огня на соседние строения.
Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
Специалисты МЧС напоминают: при эксплуатации печного оборудования необходимо регулярно очищать дымоход от сажи, проверять исправность отопительных приборов и не оставлять работающую печь без присмотра. Эти простые меры помогают снизить риск пожара.
Все детские сады Казахстана обяжут получать лицензии с 2027 года
Взят под стражу замруководителя управления здравоохранения Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.