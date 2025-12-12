В городе Рудный Костанайской области на улице Ломоносова произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на номер экстренной службы 112, после чего к месту вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС.

По прибытию спасатели установили, что горит баня и кровля отдельно стоящей хозяйственной постройки. Огнеборцы оперативно приступили к тушению и быстро локализовали пламя, не допустив распространения огня на соседние строения.

Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Специалисты МЧС напоминают: при эксплуатации печного оборудования необходимо регулярно очищать дымоход от сажи, проверять исправность отопительных приборов и не оставлять работающую печь без присмотра. Эти простые меры помогают снизить риск пожара.

