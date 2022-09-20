Нормы по регулированию цен в школьных столовых вступили в силу

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов заявил, что в следующем году цены в школьных столовых не должны превышать средних цен на рынке, сообщает МИА «Казинформ».

«До нового года в школах по новым требованиям следует провести работу с поставщиками услуг питания. В следующем году при проведении новых процедур закупок нужно соблюсти эти правила. Правила уже приняты. Теперь цены на еду в школьных столовых не должны быть выше средних цен на рынке. Цены в столовых следует полностью скорректировать. Непонятно, почему цены в школьных столовых выше, чем в магазинах у школы. Это же школьная столовая», – сказал министр на аппаратном совещании.

Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев отметил, что нормы по регулированию цены в школьных столовых вступили в силу с августа.

«В августе внесены изменения и дополнения в правила организации питания в школах. Внедрена норма по регулированию цен на питание. Таким образом, планируется решить проблемы по необоснованному росту цен. Поставщик должен строго соблюдать меню и цены, указанные в техническом поручении», – отметил замглавы комитета.

По его словам, многие городские школы всё ещё не перешли к безналичному расчёту в столовых.

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