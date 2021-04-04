Новое агентство предлагают создать в Казахстане

Агентство по управлению земельными ресурсами предлагают создать в Казахстане, сообщает «Хабар 24«. Инициатива прозвучала в ходе второго заседания Комиссии по земельной реформе, передает Tengrinews.kz.

Рабочая группа по экономическим вопросам отмечает, что сейчас в Комитете по управлению земельными ресурсами Минсельхоза остался только центральный аппарат, где работают 38 человек. Все региональные земельные инспекции перешли в ведение акиматов.

Поэтому члены рабочей группы решили поднять вопрос передачи функций госконтроля. Депутат Сената Парламента Ахылбек Куришбаев сообщил, что инициативу поддержали 27 из 30 присутствовавших участников заседания. Три человека проголосовали против.

Как сообщается на сайте primeminister.kz, положительно рассмотрен вопрос возврата функций госконтроля за использованием и охраной земель в ведение Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

С 2014 года функции государственного контроля за использованием и охраной земель были возложены на местные исполнительные органы, а в 2018 году акимы районов были наделены контролирующими функциями.

Вместе с тем практика осуществления контрольно-надзорных функций во всех сферах показывает наибольшую эффективность при вертикальной структуре органов контроля (центр-область-район).

«Сравнительный анализ показал, что с 2013 года количество проведенных акиматами проверок по вопросам использования и охраны земель сократилось в 2,6 раза, а устраняемость выявленных нарушений — в 4,5 раза», — объяснил актуальность вопроса Ерлан Барлыбаев.

По его словам, вопрос целесообразности передачи контрольных функций за использованием и охраной земель центральному уполномоченному органу поднимается также депутатами Парламента, Генпрокуратурой, Верховным судом, НПП «Атамекен» и другими.

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