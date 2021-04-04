Новое агентство предлагают создать в Казахстане

Агентство по управлению земельными ресурсами предлагают создать в Казахстане, сообщает «Хабар 24«. Инициатива прозвучала в ходе второго заседания Комиссии по земельной реформе, передает Tengrinews.kz.
Рабочая группа по экономическим вопросам отмечает, что сейчас в Комитете по управлению земельными ресурсами Минсельхоза остался только центральный аппарат, где работают 38 человек. Все региональные земельные инспекции перешли в ведение акиматов.
Как сообщается на сайте primeminister.kz, положительно рассмотрен вопрос возврата функций госконтроля за использованием и охраной земель в ведение Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК.
С 2014 года функции государственного контроля за использованием и охраной земель были возложены на местные исполнительные органы, а в 2018 году акимы районов были наделены контролирующими функциями.
Вместе с тем практика осуществления контрольно-надзорных функций во всех сферах показывает наибольшую эффективность при вертикальной структуре органов контроля (центр-область-район).
«Сравнительный анализ показал, что с 2013 года количество проведенных акиматами проверок по вопросам использования и охраны земель сократилось в 2,6 раза, а устраняемость выявленных нарушений — в 4,5 раза», — объяснил актуальность вопроса Ерлан Барлыбаев.
По его словам, вопрос целесообразности передачи контрольных функций за использованием и охраной земель центральному уполномоченному органу поднимается также депутатами Парламента, Генпрокуратурой, Верховным судом, НПП «Атамекен» и другими.
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