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Новое освещение, кровля и спортплощадка: как ремонтируют школу № 25 в Костанае

— Сегодня, 10:29
Изображение для новости: Новое освещение, кровля и спортплощадка: как ремонтируют школу № 25 в Костанае

В основной школе № 25 Костаная продолжается текущий ремонт. Завершить все запланированные работы намерены до 20 августа.

Как сообщила директор школы Ажаргуль Оспанова, в здании полностью заменят систему освещения, обновят канализацию и вентиляцию, установят новые пластиковые окна и отремонтируют мягкую кровлю. Также будет реконструирована спортивная площадка.

Особое внимание уделят созданию комфортных условий для маломобильных граждан. В рамках реконструкции входной группы планируется переоборудовать крыльцо и уложить новый асфальт перед школой, чтобы устранить препятствия для свободного передвижения.

Обновлённая школа должна быть полностью готова к началу нового учебного года.



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