Новое освещение, кровля и спортплощадка: как ремонтируют школу № 25 в Костанае

В основной школе № 25 Костаная продолжается текущий ремонт. Завершить все запланированные работы намерены до 20 августа.
Как сообщила директор школы Ажаргуль Оспанова, в здании полностью заменят систему освещения, обновят канализацию и вентиляцию, установят новые пластиковые окна и отремонтируют мягкую кровлю. Также будет реконструирована спортивная площадка.
Особое внимание уделят созданию комфортных условий для маломобильных граждан. В рамках реконструкции входной группы планируется переоборудовать крыльцо и уложить новый асфальт перед школой, чтобы устранить препятствия для свободного передвижения.
Обновлённая школа должна быть полностью готова к началу нового учебного года.
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Жаңалықтар - 30.07.26
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