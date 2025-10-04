В Казахстане пока не подсчитали индекс несъедаемости в школах, предусмотренный новым стандартом питания. Об этом сказала вице-президент Казахской академии питания Аккумис Салханова на брифинге в СЦК, передает informburo.kz

С 1 сентября в школах начал действовать новый стандарт питания, который предусматривает уменьшение потребления соли, сахара и жиров, отказ от ненатуральных продуктов. Среди новшеств – введение индекса несъедаемости, который показывает, сколько пищи остаётся на тарелках после обеда по сравнению с общим объёмом выданных блюд.

Недоеденные порции в школах страны пока не считали.

«Пока такая работа не ведётся. Внедряется только меню, поэтому эта работа у нас впереди. Вообще поставщики должны считать индекс несъедаемости, но пока мы ещё мониторинг не проводили», – сказала Салханова.

Руководитель отдела контроля за объектами образования и воспитания Алматы Гульнара Какимова добавила, что стандарт внедрили в конце сентября в школах мегаполиса. Индекс несъедаемости должны подсчитывать один раз в месяц.

«Если это будет 10% – значит оптимально, 20% – уже есть определённые риски. Но когда более 30% – мы должны обязательно отреагировать. Мы на следующей неделе скажем, какой у нас индекс несъедаемости по Алматы», – пояснила она.

По всему Казахстану в рамках внедрения стандартного меню мониторинг проведут в 43 школах. В каждом регионе добровольное участие примут 2-3 организации образования. После завершения мониторинга его результаты будут обсуждать ещё 2-3 месяца.

