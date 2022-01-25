Новое постановление подписал главный санврач Казахстана

Интервал между последней прививкой против коронавируса и повторным полным курсом вакцинации рекомендуется не менее 90 дней.

Кроме того, главный санврач прописал правила проведения вакцинации с применением препарата «Спутник Лайт». Он постановил:

Вакцина «Спутник Лайт» — векторная вакцина для профилактики КВИ, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Вакцина применяется для ревакцинации против КВИ. Предназначена только для внутримышечного введения. Строго запрещено внутривенное введение препарата. Рекомендуется вводить в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча). При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра.

Противопоказания к вакцинации:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе (отек Квинке или анафилактический шок);

беременность и период лактации;

беременность и период лактации; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Препарат необходимо применять с осторожностью при:

хронических заболеваниях печени и почек;

эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации);

тяжелых заболеваниях системы кроветворения;

эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах;

аутоиммунных заболеваниях (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний);

злокачественных новообразованиях.

У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум одного месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности. Принять решение о возможности отмены иммуносупрессивной терапии может только лечащий врач.

Нежелательные явления, характерные для применения вакцины, выявленные в рамках клинических исследований, а также исследований других вакцин на основе аналогичной технологической платформы, бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней.

Часто и очень часто могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции. Рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при повышении температуры после вакцинации и антигистаминных средств при выраженной местной реакции.

В рамках проведенных клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности препарата «Спутник Лайт» после вакцинации были зарегистрированы следующие нежелательные явления: