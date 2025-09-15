С 15 сентября 2025 года в Казахстане изменились правила оплаты на платных автодорогах республиканского значения. Всего в стране функционирует 27 платных участков. Теперь водители освобождаются от платы за километры с дефектами, которые мешают безопасному и комфортному движению. Об это сообщает пресс-служба министерства транспорта РК.

Если, например, на 100-километровом участке проблемными признаны 5 км, платить придётся только за оставшиеся 95 км. Взимание платы автоматически приостанавливается с момента выявления дефекта и возобновляется только после ремонта.

Национальный оператор постоянно проверяет состояние дорог с помощью замеров и осмотров. Сообщить о проблеме можно самому — по круглосуточному номеру 1403. Обращения сразу берут в работу, а перерасчёт или возврат платы делается автоматически.

Новое правило распространяется на все платные дороги республиканского и международного значения. Это гарантирует прозрачность и равные условия для всех водителей.

