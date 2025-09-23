 Ya Metrika Fast
Новшества в правилах развода – объяснения для казахстанцев

В Казахстане изменили правила расторжения брака. В «Правительстве для граждан» 23 сентября 2025 года рассказали, какие внесены изменения, сообщает Zakon.kz.

Какие документы требовались для подачи заявления раньше:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о заключении брака;
  • квитанция об оплате регистрационного сбора 7 728 тенге.

Какие документы потребуются для подачи заявления сейчас:

  • удостоверения личности;
  • свидетельство о браке;
  • совместное заявление (или от одного супруга при наличии оснований);
  • квитанция об оплате регистрационного сбора 7 728 тенге;
  • документы, подтверждающие особые основания: приговор суда, справка из суда, справка об ограниченной дееспособности.

Правила подачи одностороннего заявления раньше:

  • признан судом безвестно отсутствующим;
  • признан судом ограниченно дееспособным либо недееспособным;
  • осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет.

Новые правила подачи одностороннего заявления:

  • второй супруг в международном розыске более 3 лет;
  • есть постановление суда о розыске;
  • можно подать заявление в РАГС без согласия супруга.

Кто может подать заявление на расторжение брака:

  • один из супругов (в определенных случаях);
  • оба супруга – по взаимному согласию;
  • опекун супруга – если тот признан недееспособным;
  • с 16.09.2025 года можно подать заявление, если второй супруг более З лет в международном розыске.


