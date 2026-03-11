В Казахстане внедрена многоуровневая система защиты участников долевого строительства. Она создана в рамках поручений Президента Касым-Жомарт Токаев по усилению контроля за строительными компаниями. О реализуемых мерах сообщил председатель Казахстанская жилищная компания Алтай Куздибаев.
Платежи перевели в безналичный формат
Для повышения прозрачности рынка с 1 января все платежи по договорам долевого участия переведены в безналичный формат. Они проходят через 12 банков второго уровня, подключенных к системе «Казреестр».
Уже в апреле планируется полный переход на электронный формат договоров с моментальной регистрацией в системе. Это позволит исключить риск двойных продаж квартир.
Упрощены требования для застройщиков
Параллельно была проведена оптимизация законодательства. В частности, снижены требования к опыту строительных компаний:
-
в крупных городах — с 18 до 10 тыс. квадратных метров;
-
в регионах — с 9 до 5 тыс. квадратных метров.
Это позволило расширить географию гарантийной поддержки, в том числе на Акмолинская область и область Улытау , где внедрена практика предоставления дебютных гарантий по нулевой стоимости.
Гарантии на 1,5 трлн тенге
По словам Алтая Куздибаева, система гарантий действует с 2017 года.
«За это время мы выдали гарантии по 290 строительным объектам на сумму более 1,5 трлн тенге. Это позволило построить около 7 млн квадратных метров жилья и защитить интересы 77 тысяч казахстанских семей, которые инвестировали в жилье на этапе строительства», — отметил он.
Проверить застройщика можно онлайн
Покупка жилья на этапе котлована под защитой Казахстанской жилищной компании позволяет гражданам экономить в среднем до 15% по сравнению с покупкой готовых квартир.
Для проверки законности строительных проектов созданы специальные сервисы. Проверить застройщика можно через:
-
мобильные приложения крупных банков;
-
eGov Mobile;
-
портал Homeportal.kz.
На этих платформах можно узнать, есть ли у застройщика разрешение на привлечение средств дольщиков или гарантия Казахстанской жилищной компании.
По словам Куздибаева, основная задача этих мер — обеспечить безопасность сделок, исключить двойные продажи квартир и защитить интересы граждан в случае финансовых проблем у застройщика.
