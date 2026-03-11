USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Новые меры в строительстве помогли защитить 77 тысяч семей

— Сегодня, 14:19
В Казахстане внедрена многоуровневая система защиты участников долевого строительства. Она создана в рамках поручений Президента Касым-Жомарт Токаев по усилению контроля за строительными компаниями. О реализуемых мерах сообщил председатель Казахстанская жилищная компания Алтай Куздибаев.

Платежи перевели в безналичный формат

Для повышения прозрачности рынка с 1 января все платежи по договорам долевого участия переведены в безналичный формат. Они проходят через 12 банков второго уровня, подключенных к системе «Казреестр».

Уже в апреле планируется полный переход на электронный формат договоров с моментальной регистрацией в системе. Это позволит исключить риск двойных продаж квартир.

Упрощены требования для застройщиков

Параллельно была проведена оптимизация законодательства. В частности, снижены требования к опыту строительных компаний:

  • в крупных городах — с 18 до 10 тыс. квадратных метров;

  • в регионах — с 9 до 5 тыс. квадратных метров.

Это позволило расширить географию гарантийной поддержки, в том числе на Акмолинская область и область Улытау , где внедрена практика предоставления дебютных гарантий по нулевой стоимости.

Гарантии на 1,5 трлн тенге

По словам Алтая Куздибаева, система гарантий действует с 2017 года.

«За это время мы выдали гарантии по 290 строительным объектам на сумму более 1,5 трлн тенге. Это позволило построить около 7 млн квадратных метров жилья и защитить интересы 77 тысяч казахстанских семей, которые инвестировали в жилье на этапе строительства», — отметил он.

Проверить застройщика можно онлайн

Покупка жилья на этапе котлована под защитой Казахстанской жилищной компании позволяет гражданам экономить в среднем до 15% по сравнению с покупкой готовых квартир.

Для проверки законности строительных проектов созданы специальные сервисы. Проверить застройщика можно через:

  • мобильные приложения крупных банков;

  • eGov Mobile;

  • портал Homeportal.kz.

На этих платформах можно узнать, есть ли у застройщика разрешение на привлечение средств дольщиков или гарантия Казахстанской жилищной компании.

По словам Куздибаева, основная задача этих мер — обеспечить безопасность сделок, исключить двойные продажи квартир и защитить интересы граждан в случае финансовых проблем у застройщика.



