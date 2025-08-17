В 2026 году заработает новый Налоговый кодекс. LS разбирается в том, как изменится рынок жилья.
Сроки владения для продажи без выплат государству
Как сообщили LS в министерстве национальной экономики, на данный момент доход от прироста стоимости подлежит налогообложению в случае реализации объекта, который находится в собственности менее одного года с даты регистрации. Это касается жилья, дачных построек, гаражей, объектов личного подсобного хозяйства, расположенных на территории Казахстана.
В рамках нового кодекса минимальный срок владения продлен до двух лет.
Возврат НДС и исключения
В следующем году будут исключены льготы по жилью, которые предусматривали освобождение от НДС. Сама ставка налога в стране вырастет с 12% до 16%.
В министерстве уточнили, что все еще будет избавлена от НДС реализация жилого здания, строительство которого начато и (или) приемка в эксплуатацию которого осуществлена до 1 января 2026 года. Это не касается части объекта, состоящей исключительно из нежилых помещений.
То же касается передачи жилого объекта или его части по договору долгосрочной аренды с правом выкупа, который заключен до 1 января 2026 года.
В целом решение устранить данную госпомощь было принято в рамках сокращения налоговых льгот минимум на 20%.
Как это повлияет на стоимость жилья?
В ведомстве заверили, что изменение ставок НДС не является определяющим фактором ценообразования на жилье. В основном стоимость зависит от рыночных механизмов, включая спрос и предложение.
По информации министерства, в 2001 году льготы были введены для того, чтобы удешевить жилье для граждан. Однако стоимость как на первичном, так и вторичном рынке ежегодно росла. Поэтому в ведомстве признали данное освобождение неэффективным: в 2021 году индекс цен в строительстве был равен 105,7%, а в продажах недвижимости – 116,6%.
«Цены формируются в зависимости от спроса и предложения, а наличие льготы по НДС позволяет предприятиям максимизировать доходы от реализации здания», – пояснили в ведомстве.
Кроме того, как уточнили в МНЭ, отсутствие обязательства по уплате НДС не стимулирует стройкомпании работать с поставщиками-плательщиками данного вида налога, так как нет заинтересованности в применении зачета.
«Учитывая рыночные механизмы формирования цен, отмена льготы не будет оказывать значительного влияния на цены», – заключили в МНЭ.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.