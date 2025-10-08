Какие автомобили нельзя будет оформить в Казахстане с 20 октября, объяснил заместитель председателя Комитета промышленности Мухамед Андаков, передает informburo.kz
Ранее сообщалось, что 20 октября вступает в силу изменение в технический регламент таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».
«23 мая принято решение Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в 74 акта, уточняющих порядок ввоза автотранспортных средств на территорию Казахстана. Согласно этим изменениям, даже физические лица не смогут ввозить в страну специальную технику, не являющуюся легковыми автомобилями. Теперь только юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут ввозить автомобили и спецтехнику в Казахстан, получая соответствующий сертификат безопасности, действующий на территории Казахстана и Евросоюза», – сказал Андаков в кулуарах мажилиса.
Как он пояснил, физические лица не смогут ввозить бывшие в употреблении машины, которые уже находились в эксплуатации, после 20 октября. Это ограничение будет касаться только спецтехники и автобусов, но не легковых автомобилей.
