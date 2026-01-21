Исполняющий обязанности министра промышленности и строительства утвердил изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий. Соответствующий приказ датирован 13 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Что изменится с 1 января 2026 года

С начала 2026 года после открытия специального счёта заявитель обязан подать электронное заявление на использование единовременной пенсионной выплаты. В нём необходимо указать номер специального счёта, цель использования средств и доступную сумму. Заявление подтверждается электронной цифровой подписью.

При этом из формы заявления исключено указание способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога, которое требовалось ранее.

На какие цели можно направить средства

Правила уточняют, что единовременные пенсионные выплаты допускается использовать на территории Казахстана для частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу на приобретение жилья, включая ремонт в рамках одного банковского договора. Также средства можно направить на строительство индивидуального жилого дома, в том числе с приобретением земельного участка с целевым назначением — индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство, при условии участия в системе жилищных строительных сбережений.

Уступка прав по договору

Допускается уступка прав по договору о жилищных строительных сбережениях, пополненному единовременными пенсионными выплатами, супругам и (или) близким родственникам. При этом дальнейшая передача таких прав третьим лицам запрещена. Ранее в правилах упоминался договор вклада в жилищные строительные сбережения.

Возврат средств при нарушении сроков

Изменён порядок использования выплат через жилищный строительный сберегательный банк. В частности, если заявитель не предоставит подтверждающие документы в установленные сроки, средства подлежат возврату в Единый накопительный пенсионный фонд.

Что делать при ошибочном перечислении

В правила введена новая норма, регулирующая порядок действий при ошибочном перечислении средств. Если сумма единовременной пенсионной выплаты была ошибочно возвращена в ЕНПФ со специального счёта заявителя, уполномоченный оператор обязан в течение трёх рабочих дней направить в фонд электронное уведомление с согласием заявителя на списание средств с индивидуального пенсионного счёта.

ЕНПФ, в свою очередь, в течение пяти рабочих дней перечисляет указанную сумму уполномоченному оператору — в пределах средств, имеющихся на индивидуальном пенсионном счёте заявителя, — для последующего зачисления на специальный счёт.

Когда вступят в силу изменения

Приказ вводится в действие с 31 января 2026 года, за исключением отдельных норм, которые применяются с 1 января 2026 года.

