Министр промышленности и строительства приказом от 3 марта 2026 года внес изменения в правила выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населённых пунктов, передает zakon.kz

В документе уточняются основные понятия, связанные с дистанционным сбором и передачей данных. В частности, под этим понимается удалённое снятие показаний водосчётчиков без участия человека с использованием беспроводной связи.

Также вводится понятие автоматизированной системы учета энергопотребления (АСУЭ) — комплекса измерительных приборов и программного обеспечения, предназначенного для измерения, сбора, обработки, хранения и передачи данных о потреблении воды, газа, электрической и тепловой энергии.

Требования к установке приборов учета

Работы по проектированию, монтажу, демонтажу и вводу в эксплуатацию узлов учета воды, информационно-измерительных систем и автоматизированных систем учета энергоресурсов должны выполняться только организациями, имеющими соответствующие разрешения.

Счетчики воды классифицируются по нескольким параметрам. По месту установки они могут применяться на объектах водозабора и насосных станциях либо внутри жилых и нежилых зданий как часть системы водоснабжения. По принципу действия приборы делятся на механические, электронные и комбинированные.

Приоритет технологии NB-IoT

Согласно новым правилам, базовой технологией беспроводной передачи данных для водосчетчиков в Казахстане определена NB-IoT. Использование технологии LoRaWAN допускается только в населённых пунктах или отдельных районах, где отсутствует устойчивое покрытие сети NB-IoT.

Если такое покрытие появится, вновь устанавливаемые приборы учета должны поддерживать передачу данных именно через NB-IoT. При этом ранее установленные счетчики с технологией LoRaWAN продолжат работать до окончания срока службы или выхода из строя. Массовая досрочная замена исправных приборов не допускается.

Какие функции должны иметь современные счетчики

Новые требования предусматривают, что приборы учета воды должны обеспечивать непрерывное измерение объема потребленной воды, автоматическую передачу данных, регистрацию различных событий — например, низкого заряда батареи, обратного потока воды или попыток вмешательства.

Материалы счетчиков должны быть устойчивыми к коррозии, нетоксичными и соответствовать санитарным нормам Казахстана.

Кроме того, производители электронных приборов учета обязаны предоставлять гарантию на оборудование не менее пяти лет с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении условий монтажа и использования.

Цифровая интеграция систем учета

Новые нормы также предусматривают передачу информационно-измерительных систем вместе с поставкой счетчиков на баланс поставщика населённого пункта. Заказчики должны иметь полный доступ к данным учета и возможность дальнейшей эксплуатации и интеграции системы.

При первичной установке или замене приборов учета на вводах к абонентам они должны оснащаться устройствами дистанционной передачи данных и автоматическими запорными клапанами, обеспечивающими двустороннюю связь с цифровой платформой ЖКХ.

Приказ вводится в действие с 27 марта 2026 года.

