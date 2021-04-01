Новые предельные тарифы на электроэнергию утверждены в Казахстане

Министр энергетики РК своим приказом от 30 марта 2021 года внес изменения в приказ от 14 декабря 2018 года № 514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию», передает zakon.kz.
Так, из 45 групп энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию тарифы выросли в 39 группах.
Новые тарифы можно посмотреть в таблице.
Приказ вводится в действие с 1 апреля 2021 года.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличатся в среднем на 15% для финансирования их модернизации. По словам вице-министра энергетики Кайрата Рахимова, большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия. По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53%.
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