В Костанайских школах сегодня можно часто увидеть охранника преклонного возраста, это люди, которые вот-вот выйдут...
Подготовлен проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым вносятся изменения в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагается дополнить перечень шестью новыми профессиональными праздниками:
- День предпринимателей Казахстана;
- День ремесленников Казахстана;
- День работников сферы естественных монополий;
- День работника санитарно-эпидемиологической службы;
- День работников кадровой службы;
- День работника сферы общественного питания
Также планируется изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.
30 мая в Костанае состоится Единый день приема обращений граждан, в рамках которого запланировано проведение...
Национальная компания «ҚазАвтоЖол» напоминает, что в летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные...
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