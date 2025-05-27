Подготовлен проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым вносятся изменения в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается дополнить перечень шестью новыми профессиональными праздниками:

Также планируется изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

В Костанайских школах сегодня можно часто увидеть охранника преклонного возраста, это люди, которые вот-вот выйдут...

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