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Новые профессиональные праздники появятся в РК

— Сегодня, 13:36
Изображение для новости: Новые профессиональные праздники появятся в РК

pixabay.com

Подготовлен проект приказа Министерства труда и социальной защиты, которым вносятся изменения в Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается дополнить перечень шестью новыми профессиональными праздниками:

  • День предпринимателей Казахстана;
  • День ремесленников Казахстана;
  • День работников сферы естественных монополий;
  • День работника санитарно-эпидемиологической службы;
  • День работников кадровой службы;
  • День работника сферы общественного питания

Также планируется изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.



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