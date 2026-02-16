В Казахстане рассматривают возможность открытия кабинетов медицинского освидетельствования на удалённых промышленных предприятиях. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос, передает informburo.kz
Ранее, 15 января, сенатор Жанна Асанова предложила разрешить проведение медосвидетельствования в частных лабораториях, а также предоставить гражданам право самостоятельно выбирать учреждение для повторной проверки.
Как отметил глава правительства, в стране функционируют около 300 специализированных кабинетов, оснащённых необходимым оборудованием и экспресс-тестами. Заключения формируются в электронной системе медицинского освидетельствования (ЭСМО) без возможности корректировки данных, после чего автоматически направляются в органы прокуратуры и внутренних дел.
По словам Бектенова, частные лаборатории пока не готовы к проведению таких процедур. Среди причин — отсутствие подключения к ЭСМО, неурегулированные механизмы процессуального признания результатов исследований, а также отсутствие полного цикла ответственности за соблюдение методик отбора, хранения и анализа биоматериалов.
В правительстве подчёркивают, что для допуска частных организаций потребуется поэтапная интеграция информационных систем, разработка механизмов аккредитации и внесение изменений в законодательство.
В то же время для повышения доступности процедуры рассматривается запуск кабинетов освидетельствования непосредственно на удалённых производственных площадках. Это позволит проводить проверки на рабочем месте. Пилотный проект уже готовится к запуску на базе Kalamkas-Khazar Operating в Мангистауской области. В настоящее время прорабатываются вопросы финансирования и кадрового обеспечения.
