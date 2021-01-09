Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

8 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 9 – г. Рудный, 7 – г.Лисаковск, 4 – г.Житикары, 4 – Алтынсаринского района, 3 – Мендыкаринского района, по 2 случая среди жителей г.Аркалык, Аулиекольского, Карабалыкского, Костанайского, им.Майлина районов, 1 случай Карасуского района.

58 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 08 января 2021г зарегистрировано 8041 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7324.

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