Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
8 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.
Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 9 – г. Рудный, 7 – г.Лисаковск, 4 – г.Житикары, 4 – Алтынсаринского района, 3 – Мендыкаринского района, по 2 случая среди жителей г.Аркалык, Аулиекольского, Карабалыкского, Костанайского, им.Майлина районов, 1 случай Карасуского района.
58 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 08 января 2021г зарегистрировано 8041 случай COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7324.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области