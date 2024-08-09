Новые соцвыплаты ожидают костанайцев

Сопровождающим лиц с инвалидностью первой группы в санатории будут оплачивать расходы. Такое решение приняли депутаты костанайского городского маслихата. На протяжении нескольких лет этот вопрос поднимали люди с инвалидностью, которые справиться без посторонней помощи в санаториях не могут. А покупка путевки за свой счет не всем сопровождающим по карману. Теперь 70% стоимости будет покрывать бюджет.

8 лет назад у Адая Исмуратова начались проблемы со зрением. Тогда он получил 2 группу инвалидности, спустя два года зрение полностью пропало. Группа инвалидности стала первая. Справиться без посторонней помощи стало практически невозможно. Мужчина рассказывает, что государство старается всячески поддерживать людей с инвалидностью. Одна из мер — это возможность бесплатно посещать санатории. Однако путевка оплачивается только на одного. За сопровождающего нужно платить из своего кармана. Два года назад Адай Исмуратов начал поднимать этот вопрос, чтобы для сопровождающих были какие-то льготы.

«Эта услуга нам просто необходима для инвалидов первой группы, чтобы чувствовать себя полноценными в жизни. Только сама путевка на сегодня стоит 302 тысячи. Туда не входит дорога. Нам государство предоставляет более 60 санаториев по Казахстану на выбор. Мы можем выбрать любой регион Казахстана. Но, фактически в силу денежного вопроса , мы выбирали местные, далеко ездить накладно», — говорит Адай Исмуратов.

Депутаты городского маслихата приняли решение, что теперь сопровождающим лиц с инвалидностью первой группы будут оплачивать расходы. Это 70% от стоимости путевки, или 211 тысяч тенге. Сегодня в городе, по данным отдела занятости 169 людей с инвалидностью первой группы. Эту помощь уже начали оказывать. Помимо этого на сессии маслихата народные избранники поддержали и еще две новые выплаты.

«В правила была внесена социальная помощь международный день памяти о Чернобыльской катастрофе — 26 апреля, и день закрытия Семипалатинского испытания — 29 августа. В размере 50 тысяч тенге. На данный момент количество семипалатинцев составляет 44 участника, а чернобыльцев -58. Из них имеются 2 члена семьи погибших чернобыльцев», — говорит заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Меруерт Танатарова.

По словами Меруерт Танатаровой, эту помощь в городе начнут оказывать только со следующего года. Все документы сейчас находятся на утверждении в департаменте юстиции.

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