Новые условия разработают для народного IPO в Казахстане

В Казахстане намерены разработать новые налоговые условия для народного IPO. Это сделают, чтобы привлечь больше казахстанских организаций для выпуска ценных бумаг, заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Tengrinews.kz.

Мадина Абылкасымова сообщила, что подготовлено соглашение между правительством, Национальным банком и Агентством о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы.

Агентство является основным исполнителем по вопросам развития финансового рынка.

«Агентством будет обеспечиваться долгосрочная стабильность финансовой системы, в том числе через дальнейшее расширение инструментов риск-ориентированного надзора. Будет осуществлен пересмотр временных мер пруденциального регулирования (регулирование функционирования финансово устойчивой банковской системы — Прим.), введенных в 2020 году для обеспечения стабильности банковской системы и кредитования бизнеса. Для определения стратегических направлений развития финансового рынка в среднесрочной перспективе будет разработана Концепция развития финансового сектора до 2030 года», — сказала Абылкасымова на заседании правительства.

В рамках этого соглашения в целях создания ликвидного рынка неработающих активов будут разработаны законодательные поправки для устранения имеющихся правовых и налоговых барьеров, а также для привлечения частных управляющих компаний на рынок стрессовых активов.

«Для широкого вовлечения на фондовый рынок местных и иностранных розничных инвесторов будут определены подходы к формату Народного IPO. Стоит задача увеличения числа частных казахстанских эмитентов малой и средней капитализации. Для этого Агентством будут разработаны налоговые и иные условия», — сказала Абылкасымова.

Председатель Нацбанка Ерболат Досаев отметил, что Национальный банк поддерживает инициативу по подписанию соглашения о координации мер по макроэкономической политике на 2021-2023 годы между правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

«В Соглашении предусмотрены совместные обязательства трех заинтересованных сторон в целях координации денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политик, а также политики развития финансового сектора для достижения целей по устойчивому экономическому росту, занятости и стабильности цен. Деятельность Национального банка будет направлена на постепенное снижение инфляции, что снизит неопределенность в экономике и будет способствовать ее устойчивому росту, обеспечивая привлекательность долгосрочных сбережений в национальной валюте и позволяя бизнесу планировать долгосрочные инвестиции», — сказал Досаев.

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