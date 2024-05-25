USD 443.16
EUR 480.39
RUB 4.94
  1. Home
  2. Новости
  3. Новые видеофиксаторы SUNQAR видят больше, чем «Сергек»?

Новые видеофиксаторы SUNQAR видят больше, чем «Сергек»?

Фотография для новости Новые видеофиксаторы SUNQAR видят больше, чем "Сергек"?

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

Новый комплекс SUNQAR установили на 30-м километре трассы Алматы — Кокпек — Коктал, между Енбекши и поворотом на Талгар. По информации ДП Алматинской области, в ближайшее время такие же устройства разместят и на других опасных участках дорог региона, сообщает сайт kolesa.kz

Новые видеофиксаторы SUNQAR видят больше, чем «Сергек»?

Как следует из техспецификации, новые камеры способны фиксировать:

  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • невыполнение требования об остановке перед стоп-линией;
  • нарушение правил проезда через железнодорожные переезды;
  • превышение установленной скорости движения в зоне контроля;
  • превышение средней скорости движения на протяжённом участке дороги;
  • выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления;
  • движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;
  • движение в нарушение правил по полосе для общественного транспорта;
  • непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходном переходе;
  • нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки;
  • управление авто водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности, перевозка пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности;
  • пользование водителем при вождении телефоном без устройств Hands Free;
  • управление транспортным средством с выключенными внешними световыми приборами;
  • остановку или стоянку на пешеходном переходе;
  • нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, где парковка запрещена дорожными знаками или дорожной разметкой;
  • нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре;
  • расположение на парковке запрещённым способом. Например, постановка авто не параллельно краю проезжей части или во втором ряду на проезжей части;
  • размещение на газонах, на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок;
  • нарушение правил стоянки;
  • пересечение сплошной линии разметки;
  • движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам;
  • проезд авто под запрещающий знак;
  • непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству;
  • поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или дорожной разметкой;
  • нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда и движения по обочинам;
  • нарушение правил стоянки ближе 50 м по обе стороны от железнодорожных переездов;
  • невыполнение требования правил дорожного движения перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении;
  • иные правонарушения в зависимости от комплектации.

Система способна работать в тёмное время суток, при плохой видимости, может распознавать иностранные госномера и проверять в автоматическом режиме наличие полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Новые видеофиксаторы SUNQAR видят больше, чем «Сергек»?

По словам полицейских, с 13 по 19 мая «сункары» на Кульджинке зафиксировали более 20 тысяч нарушений, то есть ПДД игнорировал практически каждый пятый водитель, проезжавший мимо новых камер. Причём чаще всего аппаратура замечала непристёгнутых автомобилистов.

В принципе, похожий функционал есть и у «сергеков», а также любых камер, подключённых к искусственному интеллекту. Вопрос только в том, на фиксацию каких нарушений аппаратура настроена на том или ином участке.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Более 50 тысяч подписей собрала петиция об утильсборе — ее рассмотрят
Следующая новость

Реальная угроза для трёх регионов. Что предпримут для борьбы с саранчой?