Новые видеофиксаторы SUNQAR видят больше, чем «Сергек»?

Новый комплекс SUNQAR установили на 30-м километре трассы Алматы — Кокпек — Коктал, между Енбекши и поворотом на Талгар. По информации ДП Алматинской области, в ближайшее время такие же устройства разместят и на других опасных участках дорог региона, сообщает сайт kolesa.kz

Как следует из техспецификации, новые камеры способны фиксировать:

проезд на запрещающий сигнал светофора;

невыполнение требования об остановке перед стоп-линией;

нарушение правил проезда через железнодорожные переезды;

превышение установленной скорости движения в зоне контроля;

превышение средней скорости движения на протяжённом участке дороги;

на протяжённом участке дороги; выезд на полосу, предназначенную для встречного движения , либо на трамвайные пути встречного направления;

, либо на трамвайные пути встречного направления; движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением ;

; движение в нарушение правил по полосе для общественного транспорта;

непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходном переходе;

нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки ;

; управление авто водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности, перевозка пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности ;

; пользование водителем при вождении телефоном без устройств Hands Free;

без устройств Hands Free; управление транспортным средством с выключенными внешними световыми приборами ;

; остановку или стоянку на пешеходном переходе;

нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, где парковка запрещена дорожными знаками или дорожной разметкой;

нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре;

расположение на парковке запрещённым способом. Например, постановка авто не параллельно краю проезжей части или во втором ряду на проезжей части;

размещение на газонах, на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок;

нарушение правил стоянки;

пересечение сплошной линии разметки ;

; движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам;

проезд авто под запрещающий знак;

непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству;

поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или дорожной разметкой ;

; нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда и движения по обочинам ;

; нарушение правил стоянки ближе 50 м по обе стороны от железнодорожных переездов;

невыполнение требования правил дорожного движения перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении;

на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении; иные правонарушения в зависимости от комплектации.

Система способна работать в тёмное время суток, при плохой видимости, может распознавать иностранные госномера и проверять в автоматическом режиме наличие полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

По словам полицейских, с 13 по 19 мая «сункары» на Кульджинке зафиксировали более 20 тысяч нарушений, то есть ПДД игнорировал практически каждый пятый водитель, проезжавший мимо новых камер. Причём чаще всего аппаратура замечала непристёгнутых автомобилистов.

В принципе, похожий функционал есть и у «сергеков», а также любых камер, подключённых к искусственному интеллекту. Вопрос только в том, на фиксацию каких нарушений аппаратура настроена на том или ином участке.

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