Новые видеофиксаторы SUNQAR видят больше, чем «Сергек»?

Фото пресс-службы ДП Костанайской области
Новый комплекс SUNQAR установили на 30-м километре трассы Алматы — Кокпек — Коктал, между Енбекши и поворотом на Талгар. По информации ДП Алматинской области, в ближайшее время такие же устройства разместят и на других опасных участках дорог региона, сообщает сайт kolesa.kz
Как следует из техспецификации, новые камеры способны фиксировать:
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- невыполнение требования об остановке перед стоп-линией;
- нарушение правил проезда через железнодорожные переезды;
- превышение установленной скорости движения в зоне контроля;
- превышение средней скорости движения на протяжённом участке дороги;
- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления;
- движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;
- движение в нарушение правил по полосе для общественного транспорта;
- непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходном переходе;
- нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки;
- управление авто водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности, перевозка пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности;
- пользование водителем при вождении телефоном без устройств Hands Free;
- управление транспортным средством с выключенными внешними световыми приборами;
- остановку или стоянку на пешеходном переходе;
- нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, где парковка запрещена дорожными знаками или дорожной разметкой;
- нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре;
- расположение на парковке запрещённым способом. Например, постановка авто не параллельно краю проезжей части или во втором ряду на проезжей части;
- размещение на газонах, на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок;
- нарушение правил стоянки;
- пересечение сплошной линии разметки;
- движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам;
- проезд авто под запрещающий знак;
- непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству;
- поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или дорожной разметкой;
- нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда и движения по обочинам;
- нарушение правил стоянки ближе 50 м по обе стороны от железнодорожных переездов;
- невыполнение требования правил дорожного движения перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении;
- иные правонарушения в зависимости от комплектации.
Система способна работать в тёмное время суток, при плохой видимости, может распознавать иностранные госномера и проверять в автоматическом режиме наличие полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.
По словам полицейских, с 13 по 19 мая «сункары» на Кульджинке зафиксировали более 20 тысяч нарушений, то есть ПДД игнорировал практически каждый пятый водитель, проезжавший мимо новых камер. Причём чаще всего аппаратура замечала непристёгнутых автомобилистов.
В принципе, похожий функционал есть и у «сергеков», а также любых камер, подключённых к искусственному интеллекту. Вопрос только в том, на фиксацию каких нарушений аппаратура настроена на том или ином участке.