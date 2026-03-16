Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил на совещании, что предварительно определён подрядчик, который займётся разработкой нового генерального плана города. По его словам, работа над документом будет тесно связана с программой реновации жилого фонда.

Почему потребовался новый генплан

Напомним, в конце прошлого года городские власти не раз отмечали, что действующий генеральный план требует корректировки.

В существующем документе имеются зоны, где строительство официально ограничено, хотя город уже испытывает потребность в их развитии и застройке.

Предыдущий подрядчик не прошёл отбор

Минувшей зимой подрядчик для разработки генплана уже определялся. Однако акимат не устроила квалификация компании, поэтому договор с ней в итоге не был заключён.

Новый подрядчик и дальнейшая работа

По словам Марата Жундубаева, сейчас найдена подходящая организация, которая займётся разработкой документа. В ближайшее время планируется подписание договора.

В настоящее время город передаёт компании исходные данные, включая информацию по программе реновации.

«Очень нам удобно. Они будут помогать корректировать наши проекты параллельно. Сейчас удачно сложилось, что мы приняли программу реновации и одновременно работаем над генпланом. Всё будет идти параллельно, и, думаю, мы сможем исключить те моменты, которые обычно мешают строительству жилья», — отметил аким.

По его словам, работа по нескольким направлениям будет вестись одновременно, что позволит ускорить реализацию городских проектов.

