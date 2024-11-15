Новый порядок: костанайцы больше не смогут жаловаться по телефону

В Казахстане изменился порядок подачи жалоб на качество медицинской помощи. Теперь такие обращения принимаются исключительно через цифровые сервисы — использование единого номера 1414 для этих целей прекращено.
Куда обращаться пациентам
Подать жалобу можно через официальный сайт Фонда социального медицинского страхования, а также через мобильное приложение Qoldau 24/7. Нововведение связано с необходимостью защиты персональных данных пациентов и соблюдения врачебной тайны.
При этом номер 1414 продолжает работать — по нему можно получить консультации по вопросам медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС, но не оставить жалобу.
Статистика по Костанайской области
С начала 2026 года жители Костанайской области подали 214 жалоб на медицинские учреждения. При этом около половины обращений — 110 — были отозваны заявителями.
По словам директора филиала фонда по региону Батырбек Нургалиев , в среднем за год поступает около тысячи обращений, однако сейчас наблюдается снижение их количества.
Какие жалобы самые частые
Чаще всего обращения касаются качества оказания медицинской помощи. Только в текущем квартале зарегистрировано около 45 таких жалоб.
Кроме того, фиксируются претензии по доступности медуслуг — порядка 38 обращений, а также по обеспечению лекарствами — около 7 случаев.
Как быстро рассматривают обращения
Все жалобы рассматриваются в течение пяти рабочих дней. В случае несложных вопросов ответ может быть предоставлен быстрее.
В фонде также рекомендуют пациентам сначала обращаться в службы поддержки при самих медицинских организациях — многие вопросы удаётся решить на месте в кратчайшие сроки.
