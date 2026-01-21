В микрорайоне Кунай в Костанае начали заселяться первые новосёлы. Здесь в рамках государственной программы индивидуального жилищного строительства возведены 124 дома. По последним данным, ключи получили уже 22 семьи. Земельные участки площадью в среднем 7–8 соток предоставляются очередникам бесплатно.

Первые дома — первые жители

Как сообщается, реализация домов планировалась ещё до конца прошлого года, однако фактическое заселение началось только сейчас. Изначально приобрести жильё могли лишь первые 3000 очередников, но из-за невысокого спроса летом условия изменили — покупка стала доступна всем, кто стоит в очереди.

«Дома тёплые, недочёты устранили быстро»

Одним из первых в новый дом переехал Олжас Уразбаев вместе с семьёй. Новый год они уже встретили в Кунае. По его словам, после заселения были выявлены отдельные недоработки, однако застройщик оперативно их устранил.

— «Мы обращались к застройщику, они быстро реагировали. Приезжали специалисты, устраняли проблемы — по окнам были места, где поддувало. Всё заменили, уплотнили. Сейчас нас всё устраивает, дома тёплые», — рассказал новосёл.

Покупка в ипотеку

Дом семья приобрела в ипотеку. Стоимость двухэтажного коттеджа составила 28 миллионов 800 тысяч тенге, общая площадь — 115 квадратных метров.

Инфраструктура пока формируется

Новосёлы отмечают, что микрорайон ещё развивается. В Кунае пока нет детского сада, а транспортное сообщение ограничено одним автобусным маршрутом.

— «Дочке скоро будет год. Думаю, пока она подрастёт, детский сад уже откроется. С автобусами пока сложно — ходит только один маршрут, обещали, что добавят ещё», — отметил Олжас Уразбаев.

Планы на будущее

В дальнейшем семья планирует благоустроить участок, построить баню, а с появлением соседей — совместно возвести гараж. В целом планировка дома новосёлу нравится, хотя он считает, что отдельные элементы, в том числе лестницу, можно было бы сделать более удобными.

Несмотря на отдельные сложности, жители отмечают, что постепенно обживаются и создают уют в новых домах.