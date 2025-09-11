Министр промышленности и строительства Ермек Нагаспаев подписал приказ, который полностью меняет порядок работы с «коммуналкой». Tengrinews.kz
Главное новшество — внедрение единого платёжного документа (ЕПД). Теперь вместо отдельных квитанций за свет, воду, отопление и вывоз мусора жители будут получать один общий счёт. Формировать его будут специальные единые расчётные центры (ЕРЦ), которых акиматы назначат на конкурсной основе.
Документ можно будет получать онлайн через личный кабинет, а по заявлению — в бумажном виде.
Новый общий срок оплаты
Теперь по всей стране установлен единый срок: до 25-го числа месяца, следующего за расчётным. Раньше каждый регион или компания могли устанавливать свои правила, теперь всё будет одинаково.
В единый платёжный документ (ЕПД) планируют включить не только коммунальные услуги, но и дополнительные расходы — уборку подъездов, вывоз мусора, обслуживание лифтов и ремонт общего имущества. Таким образом, все траты на содержание дома будут отражены в одном счёте.
- Поставщики услуг отвечают за корректность данных, которые они передают в ЕРЦ: тарифы, объёмы, показания счётчиков.
- ЕРЦ отвечает за правильность счетов и хранение результатов проверок не менее трёх лет.
- Акиматы будут контролировать расчёты: проверять тарифы, выявлять ошибки и следить за прозрачностью.
Если в доме отключили воду или отопление работает с перебоями, а поставщик не признаёт проблему, жильцы вправе составить акт и заявление. В многоквартирных домах документ следует подписать совместно с соседями или председателем ОСИ, приложить фото- или видеодоказательства и направить поставщику. В случае отказа урегулировать вопрос остаётся обращаться в суд.
- Один счёт вместо нескольких, доступ онлайн и на бумаге.
- Деньги аккумулируются на транзитных счетах и распределяются за три дня.
- Акиматы будут следить за расчётами, у ЕРЦ появляется обязанность исправлять ошибки.
- Система становится централизованной, и если сбой случится в ЕРЦ, он затронет сразу многих.
Изменения вступят в силу с 20 сентября.
Перекроют доступ к пенсионке для лечения зубов в Казахстане
В Костанае учебное заведение станет IT-колледжем
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.