Новый вид мошенничества. К казахстанцам обратился фонд гарантирования депозитов

Как сообщили в Фонде гарантирования депозитов, в соцсетях появился новый вид мошенничества.

Злоумышленники распространяют информацию якобы от имени Министерства финансов РК о возмещениях по депозитам от некоего «Комитета выплат».

«Производя мнимые расчеты, они называют доверчивым гражданам баснословные суммы к выплатам, которые могут поступить на карты вкладчикам как только они оплатят небольшой взнос за юридические услуги и регистрацию заявления. Казахстанский фонд гарантирования депозитов напоминает, что единственной организацией, занимающейся выплатами гарантийного возмещения по депозитам, является Фонд. Пожалуйста, помните, что КФГД не принимает и не может принимать деньги от физических лиц ни в каком виде и размере. Задача Фонда – выплата гарантийного возмещения депозиторам в случае лишения банка лицензии. Фонд никогда не требует дополнительные платежи за проведение операций или предоставление разрешительных документов. Не переводите деньги никаким организациям, требующим предоплату за услуги по выплате возмещения по депозитам. Будьте бдительными в интернете: не разглашайте личные данные и не проходите по подозрительным ссылкам», — говорится в сообщении.

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