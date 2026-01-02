В городе Костанай продолжается плановая работа по ремонту и обновлению фасадов многоквартирных жилых домов. Всего в областном центре насчитывается 1 339 МЖД. Об этом сообщили в акимате областного центра. В целях формирования единого архитектурного облика города на протяжении последних шести лет проводится комплекс работ, включающий покраску и облицовку фасадов, ремонт кровли и балконов, а также установку архитектурной подсветки.
Итоги за последние годы
С 2019 по 2025 годы ремонтными работами были охвачены 188 многоквартирных жилых домов. Обновление позволило не только улучшить внешний вид зданий, но и повысить их техническое состояние.
Планы на 2026 год
В 2026 году в Костанае планируется провести ремонт ещё 37 многоквартирных домов. Работы продолжат реализовывать поэтапно с учётом состояния зданий и градостроительных решений.
Образцовый проект в центре города
В качестве примера комплексного подхода власти приводят капитальный ремонт дома № 164 по улице Баймагамбетова, расположенного в центральной части города. Проект стал образцовым и включал не только обновление фасада, кровли и балконов, но и приведение в единый архитектурный стиль объектов бизнеса, размещённых в здании. Для них была установлена единая входная группа.
В акимате отмечают, что подобные проекты позволяют формировать гармоничную городскую среду и повышать привлекательность центральных улиц.
«Денежная лошадь» руками костанайцев появилась на центральной площади
В Казахстане ужесточили контроль над мобильными переводами
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.