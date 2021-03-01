Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана

Первый Президент Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности. Текст поздравления опубликован 1 марта на сайте Elbasy.kz, сообщает Tengrinews.kz.

«Дорогие соотечественники! День благодарности олицетворяет добро, милосердие, взаимопомощь и единство народа Казахстана.

Особая символичность этого праздника заключается в том, что он отмечается в первый день весны — время обновления и надежд.

И сегодня мы не только вспоминаем о духовном подвиге казахского народа и тяжелых испытаниях, выпавших на долю всех этносов нашей страны, но и с уверенностью смотрим в будущее, надежным фундаментом которого выступают согласие и консолидация казахстанского общества.

Значимость нашего единства наглядно демонстрируется в преодолении пандемии коронавирусной инфекции. Казахстанцы единым фронтом выступили против нового глобального вызова, угрожающего стабильному развитию государства.

В год 30-летия нашей Независимости мы еще раз подтверждаем, что путь к процветанию выстроен на прочных нравственных основах, принципах толерантности, уважении к своей истории и любви к нашей общей Родине — Республике Казахстан!

Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем благодарности! Желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия!»

1 марта казахстанцы отмечают День благодарности. 15 января 2016 года Нурсултан Назарбаев подписал поправки в указ о профессиональных и иных праздниках в Казахстане. Инициатива создания праздника также принадлежит Первому Президенту. Идея была озвучена на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана в апреле 2015 года. Тогда, выступая на открытии сессии, Нурсултан Назарбаев вспомнил, как целые народы были депортированы в нашу страну.

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