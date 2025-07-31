Министерство внутренних дел предупреждает о новой схеме мошенничества при бронировании гостиничных номеров или апартаментов на популярных интернет-ресурсах, передает Polisia.kz.
При бронировании апартаментов на интернет-ресурсах пользователям поступают сообщения с просьбой предоставить данные банковской карты, несмотря на то, что сведения о ней уже содержатся в личном кабинете и не требуют дополнительного подтверждения.
В этой связи МВД призывает граждан быть внимательными при планировании отдыха или командировки в другой город или государство. Для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо:
- проверить адрес сайта: фишинговые сайты содержат мелкие изменения доменного имени (например, добавление буквы или изменение окончания);
- не передавать реквизиты банковской карты напрямую в чате с арендодателем;
- с особой внимательностью отнестись к заманчивым предложениям – слишком низкие цены один из признаков ловушки;
- ознакомиться с отзывами при аренде апартаментов или гостиничного номера, сроки их публикации и период размещения недвижимости на сайте, если апартаменты рекламируются уже несколько лет – это определенный показатель их надежности;
- стараться избегать условий, при которых арендодатель требует полной предоплаты за апартаменты, производить оплату за гостиничный номер и апартаменты, находясь на месте и лично убедившись в их наличии; · остерегаться подозрительных сообщений: ссылки, отправленные в мессенджерах, по электронной почте или в соцсетях, могут вести на поддельные сайты;
- бронировать апартаменты или гостиничные номера только на известных платформах: если сайт выглядит сомнительно, лучше перепроверить и не рисковать.
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