Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК сообщил о появлении новой схемы кибермошенничества, нацеленной на работников сферы образования.
Массовые атаки за рубежом
По данным зарубежных источников, жертвами кибератак уже стали более 6000 преподавателей из 25 учебных заведений США. Мошенники получали доступ к платёжным реквизитам педагогов и похищали деньги, подменяя банковские счета на свои. Эксперты предупреждают: подобные схемы могут быть адаптированы и для других стран, включая Казахстан.
Рекомендации по защите
В Генпрокуратуре советуют проявлять максимальную осторожность при работе с электронной почтой и мессенджерами. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, специалисты рекомендуют:
-
не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения из сомнительных писем;
-
использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию;
-
регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение;
-
не передавать личные данные третьим лицам.
Бдительность — лучшая защита
В ведомстве подчёркивают: главная мера безопасности — кибергигиена и внимательность самих пользователей. Даже самая современная защита не спасёт, если человек сам откроет доступ злоумышленникам.
«Ваша лучшая защита — бдительность и кибергигиена», — напомнили в Центре прогнозирования преступных угроз Генеральной прокуратуры.
Учителей могут освободить от обязательных чатов в мессенджерах
Пособия для родителей: кто и сколько получил в Казахстане с начала года
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.