О погоде 14 августа в Костанае и области

14 августа в Костанайской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+13, днем +16…+21, на юге области +24 градусов.
В Костанае погода без осадков. Ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21.
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COVID-2019 в Казахстане
101372 - зарегистрированно
76756 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3168 - в Костанайской области