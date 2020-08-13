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О погоде 14 августа в Костанае и области

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14 августа в Костанайской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13, днем +16…+21, на юге области +24 градусов.

В Костанае погода без осадков. Ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21.

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COVID-2019 в Казахстане

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1269 - летальных случаев

3168 - в Костанайской области

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