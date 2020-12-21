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О погоде 22 декабря в Костанайской области

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22 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами снег, метель, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. 

Температура воздуха ночью -20…-25 градусов, на юге области -28. Днем -10…-15 градусов, на юге -18.

В Костанае ночью и утром ожидается снег. Температура воздуха ночью -20…-22 градусов, днем -10…-12.

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