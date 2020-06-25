О погоде 26 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
19285 - зарегистрированно
12048 - выздоровевших
136 - летальных случаев
395 - в Костанайской области
26 июня в Костанайской области на большей части территории дождь, местами гроза, шквал, возможен град. Ветер северный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+10, на юге области +13. Днем +12…+17, на юге области +20…+25 градусов.
В Костанае облачно, ожидается дождь и гроза. Ветер северный с порывами 18 м/с.
Ночью +6…+8, днем +16…+18 градусов.
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