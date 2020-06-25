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О погоде 26 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

19285 - зарегистрированно

12048 - выздоровевших

136 - летальных случаев

395 - в Костанайской области

26 июня в Костанайской области на большей части территории дождь, местами гроза, шквал, возможен град. Ветер северный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10, на юге области +13. Днем +12…+17, на юге области +20…+25 градусов.

В Костанае облачно, ожидается дождь и гроза. Ветер северный с порывами 18 м/с.

Ночью +6…+8, днем +16…+18 градусов.

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