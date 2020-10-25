О погоде 26 октября в Костанайской области

26 октября в Костанайской области местами ожидаются туман, дождь и гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+6 градусов. Днем +8…+11.

В Костанае 26 октября ожидается дождь, возможен туман. Ветер юго-западный днем порывы 15- 20 м/с.

Ночью +1…+5, днем +9…+11 градусов.

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