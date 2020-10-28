О погоде 29 октября в Костанайской области

29 октября в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -7…-12 градусов. Днем 0…+5, на юге области +8 градусов.

В Костанае переменная облачность, осадков не будет. Ветер западный 9-14 м/с.

Ночью -7…-9 градусов, днем +1…+3.

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