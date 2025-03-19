В министерстве нацэкономики указали на существенный разрыв в зарплатах казахстанцев, передает LS.
В Концепции региональной политики страны на 2025-2030 годы ведомство обращает внимание, что самые высокие заработные платы в западном (Атырауская и Мангистауская области), и в центрально-восточном макрорегионах (Ұлытау), а также в крупных агломерациях – Астане и Алматы.
При этом в южном и северном макрорегионах средняя зарплата ниже среднереспубликанского уровня (за 2023 год – 364,3 тыс. тенге).
«Разрыв по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума (средняя по Казахстану – 5,2%) между регионами в 2023 году составила 3,7 раза. Наибольшая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума отмечается в южном макрорегионе (от 6,4% до 9%), а также в западном, в частности в Мангистауской (7%) и Кызылординской (6,2%) областях», – подчеркнули в министерстве.
Несмотря на высокие зарплаты на западе, особенно в Атырауской и Мангистауской областях, денежные доходы на душу населения остаются ниже среднего значения по стране, отметили в МНЭ.
На их взгляд, это может указывать на несколько факторов, таких как высокая доля безработного населения и стоимость жизни (жилье, товары и услуги) в этих регионах и др.
Что касается безработицы, то она превышает среднереспубликанский уровень (4,7%) на западе и юге страны.
«При этом официальная статистика не учитывает долю самозанятых, которое часто не имеет стабильного дохода и постоянной работы. Поэтому фактический уровень безработицы может не полностью отражать реальную ситуацию на рынке труда», – уточнили в министерстве.
Так, в западном и южном макрорегионах наблюдается высокая доля самозанятого населения (от 27% до 37%). Особенно, в Туркестанской области 46% являются самозанятыми (374,6 тыс. человек).
Кроме того, ведомство обеспокоено проблемой молодежи категории NEET (Not in Education, Employment, or Training) в возрасте от 15 до 34 лет.
«Около 400 тыс. человек или 7,3% всей молодежи страны относятся к ней. По сравнению с другими странами, доля NEET в Казахстане относительно низкая. Например, в 2022 году в США этот показатель составил 11,2%, в Турции – 24,2%, в Германии – 6,8%, в Беларуси – 10,2%, а в Кыргызстане – 15,9% (Our world in data, 2021)», – говорится в Концепции региональной политики на 2025-2030 годы.
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