В Казахстане разрешена прописка в садоводческих товариществах, но при определённых условиях. Рассказываем, в каких случаях дачу можно считать официальным местом жительства, сообщает krisha.kz
Правила регистрации
По правилам регистрации в Казахстане можно получить прописку в садоводческих товариществах и кооперативах.
Важный момент: постоянную прописку на даче можно оформить только в том случае, если дом пригоден для проживания и на него оформлен технический паспорт.
Прописаться на даче можно, если:
- Дом признан жилым строением.
- На него оформлено право собственности.
- Присвоен официальный почтовый адрес.
Если всё это есть — прописка разрешена, даже если целевое назначение участка — садоводство.
Если в техпаспорте дом указан как нежилое или временное помещение — прописаться в таком не получится.
Как прописаться на даче
Есть четыре способа.
1. Через сайт eGov.kz.
- Зайдите на сайт eGov.kz.
- Авторизуйтесь с помощью ЭЦП или одноразового пароля.
- Перейдите в услугу «Регистрация по месту жительства».
- Заполните данные: адрес, цель регистрации, вид (временная/постоянная), ИИН собственника (если жильё не ваше).
- Подпишите заявку.
2. Через приложение eGov Mobile.
- Откройте eGov Mobile.
- Перейдите в раздел «Гражданство и миграция» → «Регистрация по месту жительства».
- Заполните форму и отправьте.
Также прописаться по месту жительства можно в мобильных приложениях других банков.
Важно: если собственников дачи больше трёх (общая, долевая собственность) — оформить прописку онлайн не получится, только в ЦОНе.
3. Через ЦОН.
Для прописки в ЦОНе личное присутствие собственника обязательно. Понадобятся удостоверения личности (для несовершеннолетних детей — свидетельство о рождении) всех, кто прописывается, и владельца.
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