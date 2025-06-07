USD 510.19 EUR 582.79 RUB 6.46

О прописке казахстанцев на даче

— Сегодня, 09:15
Изображение для новости: О прописке казахстанцев на даче

pixabay.com

В Казахстане разрешена прописка в садоводческих товариществах, но при определённых условиях. Рассказываем, в каких случаях дачу можно считать официальным местом жительства, сообщает krisha.kz

Правила регистрации

По правилам регистрации в Казахстане можно получить прописку в садоводческих товариществах и кооперативах.

Важный момент: постоянную прописку на даче можно оформить только в том случае, если дом пригоден для проживания и на него оформлен технический паспорт.

Прописаться на даче можно, если:

  • Дом признан жилым строением.
  • На него оформлено право собственности.
  • Присвоен официальный почтовый адрес.

Если всё это есть — прописка разрешена, даже если целевое назначение участка — садоводство.
Если в техпаспорте дом указан как нежилое или временное помещение — прописаться в таком не получится.

Как прописаться на даче

Есть четыре способа.

1. Через сайт eGov.kz.

  • Зайдите на сайт eGov.kz.
  • Авторизуйтесь с помощью ЭЦП или одноразового пароля.
  • Перейдите в услугу «Регистрация по месту жительства».
  • Заполните данные: адрес, цель регистрации, вид (временная/постоянная), ИИН собственника (если жильё не ваше).
  • Подпишите заявку.

2. Через приложение eGov Mobile.

  • Откройте eGov Mobile.
  • Перейдите в раздел «Гражданство и миграция» → «Регистрация по месту жительства».
  • Заполните форму и отправьте.

Также прописаться по месту жительства можно в мобильных приложениях других банков.

Важно: если собственников дачи больше трёх (общая, долевая собственность) — оформить прописку онлайн не получится, только в ЦОНе.

3. Через ЦОН.

Для прописки в ЦОНе личное присутствие собственника обязательно. Понадобятся удостоверения личности (для несовершеннолетних детей — свидетельство о рождении) всех, кто прописывается, и владельца.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.