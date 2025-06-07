В Казахстане разрешена прописка в садоводческих товариществах, но при определённых условиях. Рассказываем, в каких случаях дачу можно считать официальным местом жительства, сообщает krisha.kz

Правила регистрации

По правилам регистрации в Казахстане можно получить прописку в садоводческих товариществах и кооперативах.

Важный момент: постоянную прописку на даче можно оформить только в том случае, если дом пригоден для проживания и на него оформлен технический паспорт.

Прописаться на даче можно, если:

Дом признан жилым строением.

На него оформлено право собственности.

Присвоен официальный почтовый адрес.

Если всё это есть — прописка разрешена, даже если целевое назначение участка — садоводство.

Если в техпаспорте дом указан как нежилое или временное помещение — прописаться в таком не получится.

Как прописаться на даче

Есть четыре способа.

1. Через сайт eGov.kz.

Зайдите на сайт eGov.kz.

Авторизуйтесь с помощью ЭЦП или одноразового пароля.

Перейдите в услугу «Регистрация по месту жительства».

Заполните данные: адрес, цель регистрации, вид (временная/постоянная), ИИН собственника (если жильё не ваше).

Подпишите заявку.

2. Через приложение eGov Mobile.

Откройте eGov Mobile.

Перейдите в раздел «Гражданство и миграция» → «Регистрация по месту жительства».

Заполните форму и отправьте.

Также прописаться по месту жительства можно в мобильных приложениях других банков.

Важно: если собственников дачи больше трёх (общая, долевая собственность) — оформить прописку онлайн не получится, только в ЦОНе.

3. Через ЦОН.

Для прописки в ЦОНе личное присутствие собственника обязательно. Понадобятся удостоверения личности (для несовершеннолетних детей — свидетельство о рождении) всех, кто прописывается, и владельца.

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