О ремонте проблемных улиц в Костанае рассказали в ЖКХ

В этом году на ремонт костанайских дорог выделены большие деньги. Сейчас на многих участках работают подрядчики. Но не все проходит гладко. Остаются улицы, где техника и рабочие работают годами, а нового дорожного полотна так и нет. А есть и те, что совершенно забыты, передает alau.kz

Не секрет, что для нашего города одна из главных проблем это дороги. И вроде бы с наступлением тепла на многих участках можно увидеть рабочих и тяжелую технику. Однако ситуация от этого кардинально не меняется. О каких-то участках рабочие забывают, на какие-то возвращаются, а про какие-то и вовсе не вспоминают.

И не смотря на все это, в городском отделе ЖКХ рассказывают, что в этом году из бюджета была выделена самая крупная сумма за все годы — 18,5 млрд тенге.

«В текущем году в рамках ремонтных работ реконструкцией охвачено 8 улиц. Это 6 улиц у нас новых, в этом году начатых и 2 объекта это переходящих, с 2019 года», — пояснил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата г.Костанай Нуралы Есергепов.

Эти деньги направляются также на средний ремонт или просто улучшение их состояния. Но вот только не все дороги в итоге улучшаются. Одна из таких, печально известных улиц — Дощанова. Там ремонт и прокладка труб начались еще в 2018 году. После дорога была в эксплуатации, но как, оказалось, выполнено было не все хорошо. Поэтому с алматинским подрядчиком начались судебные разбирательства, об этом рассказал Нуралы Есергепов. Теперь за эту улицу снова взялись рабочие.

«Сейчас подготавливают этот участок, ведутся работы по восстановлению участка. Но уже не так как делали. Была произведена выемка того грунта, который был засыпан и обратно сейчас уже идет послойное уплотнение. Уже нормально делают», — отметил Нуралы Есергепов.

Этот же подрядчик ответственен за улицу Победы, где как признают в ЖКХ, тоже есть проблемы. Нуралы Есергепов указал, что улицы долгострои это вина подрядчиков. Но уже в этом году, до конца дорожного сезона их все-таки приведут в порядок.

«В первую очередь все зависит от подрядной организации выполняющей свою работу. Потом просто подрядная организация, выполнявшая работу, строительно-монтажные работы или другие, они несут гарантийные обязательства по этому поводу. Я думаю не каждой подрядной организации хочется возиться и только на одном участке возиться, исполняя гарантийные обязательства», — считает заведующий сектором отдела ЖКХ.

А вот улица Алтынсарина еще какое-то время будет в таком раскопанном состоянии. По словам Нуралы Есергепова, здесь подрядчик все-таки отстает от сроков. И по прогнозам открытие дороги ожидается позже, чем планировалось, насколько пока неизвестно.

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