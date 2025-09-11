 Ya Metrika Fast
О заморозках предупредили синоптики

Еще холоднее. Штормовое предупреждение распространили синоптики в Костанае и области

На западе, севере, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9-14, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Температура

воздуха ночью 2-7, на юге области 10 тепла, на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 10-15, на юге области 18 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 5-7, днем 11-13 тепла.



