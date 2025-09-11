воздуха ночью 2-7, на юге области 10 тепла, на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 10-15, на юге области 18 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 5-7, днем 11-13 тепла.

Кому из казахстанцев могут прекратить начислять адресную-социальную помощь (АСП) в связи с наличием кредитов, рассказала...

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.