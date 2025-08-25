Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует , что в настоящее время при наличии налоговой задолженности способы и меры принудительного взыскания применяются на сумму от 1 тенге и выше с учетом результатов системы управления рисками, за исключением приостановления расходных операций по банковским счетам, где обременение на счета накладывается при налоговой задолженности свыше 6 МРП.

​До начала применения способов и мер принудительного взыскания задолженности налогоплательщику со средним и высоким уровнем риска направляется уведомление о погашении налоговой задолженности (не позднее пяти рабочих дней со дня образования налоговой задолженности).

Налоговым кодексом Республики Казахстан введен дифференцированный подход при применении способов и мер принудительного взыскания налоговой задолженности с исключением привязки к степени риска:

при налоговой задолженности до 20 МРП – направление извещения об образовании налоговой задолженности и начисляется пеня, другие меры не применяются;

при налоговой задолженности от 20 до 45 МРП – направление уведомления о погашении налоговой задолженности, приостановление расходных операций по банковским счетам и кассе, выставление инкассового распоряжения;

при налоговой задолженности свыше 45 МРП – все меры, включая опись и реализацию имущества, взыскание за счет дебиторов;

при налоговой задолженности свыше 27 000 МРП — ограничение выезда (в случае непогашения в течение 3-х месяцев на основании санкции суда), банкротство.

