В Костанайской области введено ограничение движения на автодороге «Костанай – Аулиеколь – Сурган».
15 декабря 2025 года с 22:00 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.
Ограничение действует на участке автодороги «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 108–218, на отрезке п. Аулиеколь – с. Октябрьский. Решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Ориентировочное время открытия движения — 16 декабря 2025 года в 08:00. Информация будет уточняться в зависимости от изменения погодных условий.
Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении, заранее планировать маршруты и следить за официальными сообщениями экстренных и дорожных служб.
«Ни одной жалобы на потоп»: в Костанае оценили эффект от нового водоотведения
"Мы не экономим на людях": в Костанае готовят новые маршруты
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.