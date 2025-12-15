В Костанайской области введено ограничение движения на автодороге «Костанай – Аулиеколь – Сурган».

15 декабря 2025 года с 22:00 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта.

Ограничение действует на участке автодороги «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 108–218, на отрезке п. Аулиеколь – с. Октябрьский. Решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Ориентировочное время открытия движения — 16 декабря 2025 года в 08:00. Информация будет уточняться в зависимости от изменения погодных условий.

Водителей просят воздержаться от поездок в данном направлении, заранее планировать маршруты и следить за официальными сообщениями экстренных и дорожных служб.

