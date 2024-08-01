Об отключении электричества предупредили в костанайцев

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 1 по 3 августа.

с 1 по 3 августа — 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Байтурсынова 140-162, ул. Пролетарская 61-108, ул. Дулатова 127-181, пр. Назарбаева 74-95, ул. Алтынсарина 137-149.

1 и 2 августа — 10:00 до 18:00 — АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами – Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а. Частный сектор: Л.Беды 95-191,191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11,ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 71-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 23/12-22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22.

1 августа — 10:00 до 17:00 — Частный сектор: ул. Наримановская 21-27,27 а, 21/1-21/12,23/1-23/10, ул. Краснопартизанская 54-71,71а, ул. 8 Марта 66-90.

2 августа — 09:00 до 12:00 — ИП Яковлев, ЛВ-Строй, ИП Конева, ТОО «Рауза», дачи «КЖБИ», ателье «Дом», ресторан «Сайрус», «Ницца», ИП Кремсер, дачи «Химик», КХ Гридасова, ТОО «Гренада», ТОО «Невада», ИП Соколова, ТОО «Фортуна-Мед».

Частный сектор: ул. ул. 1 Речная 5-72, ул. 2 Речная 5-38, ул. Промбаза 1-8, весь район Таунсай.

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