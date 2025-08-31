Как сообщает пресс-служба акимата Костаная, 29 августа текущего года на водопроводных сетях по улице Л. Беды, в границах между проспектом Абая и улицей Алтынсарина, произошла аварийная ситуация. В настоящее время повреждение устранено временно — до проведения капитальных восстановительных работ.

В ходе аварийно-восстановительных мероприятий установлено, что стальной водопровод диаметром 500–600 мм находится в аварийном состоянии, имеет высокий процент износа и требует комплексной замены. Проведение технически сложных работ такого масштаба может занять до 7 суток.

Учитывая предстоящие праздничные выходные, а также подготовку к началу нового учебного года, отключение водоснабжения в период ремонтных работ может создать неудобства для горожан.

В связи с этим принято решение о переносе сроков начала капитального ремонта. Работы на данном участке магистральных водопроводных сетей будут начаты со 2 сентября текущего года.

Авария на сетях ГКП «Костанай су» (отключение холодной воды).

— ул.Л.Беды,23а дет.больница, 25,27;

— ул.Алтынсарина,21,31,51, 32;

— ул.Комарова 18, 28, 40, 44, 46, 62;

— пр.Абая,63 кафе «На углях».

Также со 2 сентября будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Л. Беды — на участке от улицы Алтынсарина до проспекта Абая.

«Просим жителей и участников дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты»,- говорится в сообщении акимата.

