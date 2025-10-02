Контроль дорог у границы. Бус, перевозивший пассажиров из Костаная в Челябинск, отправили на спецстоянку
Карабалыкский район — приграничный с Российской Федерацией регион, по дороге КАZ-03 Костанай — Аулиеколь —...
В связи с переподключением новых водопроводных сетей по объекту «Реконструкция водопровода д-300 мм от пересечения ул. Каирбекова–Курганская до ул. Совхозная 27 (тепличный комбинат, г. Костанай)» 6 октября с 09:00 до 22:00 часов будет прекращена подача питьевой воды по адресам:
Частные жилые дома:
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.
