Об отключении воды предупредили костанайцев

— Сегодня, 10:59
Информацию распространила пресс-служба «Костанай-Су».

В связи с переподключением новых водопроводных сетей по объекту «Реконструкция водопровода д-300 мм от пересечения ул. Каирбекова–Курганская до ул. Совхозная 27 (тепличный комбинат, г. Костанай)» 6 октября с 09:00 до 22:00 часов будет прекращена подача питьевой воды по адресам:

Частные жилые дома:

  • ул. Каирбекова: 360/1, 360/3, 360/5, 360/7, 362, 362А, 362/1–362/6, 364, 364/1, 364/3, 364/5, 366, 366/2, 366/4, 366/6, 368, 368/1, 368/3, 368/5, 370, 372, 370/7, 370/5, 372/3, 372/1, 372/2, 372А, 370/4, 370/2, 370/6.
  • ул. Совхозная: 1–60 (все дома).
  • Тепличный комбинат: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13А, 17, 14, 14А, 13, 15–28, 28А.

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.



