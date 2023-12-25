Оба водителя погибли в результате аварии на автодороге «Костанай-Тобыл»

Отвечая на запросы журналистов в ДП Костанайской области сообщили, что 23 декабря около 13 часов 10 минут в городе Костанай (возле ТД «Апельсин») 22-летний водитель автомашины ВАЗ-2112 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Avensis, которая от удара столкнулась с ГАЗ-2705.

В результате происшествия, в больнице от полученных травм скончались водитель ВАЗ-2112 и Toyota Avensis. Получили различные телесные повреждения два пассажира.

По данному факту в полиции начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

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