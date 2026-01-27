USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

«Объясните, на какие цели вам нужны средства»: как в РК действуют новые правила снятия наличных

— Сегодня, 11:04
тенге

alau.kz

В Национальном банке Казахстана разъяснили порядок применения нормы об ограничении на снятие наличных со счетов. Обновлённые правила вступили в силу с 1 января, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Ограничения касаются предпринимателей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением тех, кто официально освобождён от них. Перечень таких субъектов отдельно определяется Национальным банком.

Позиция Нацбанка

В Нацбанке пояснили, что данные правила действовали и ранее, однако были повторно утверждены в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января. При этом лимиты на снятие наличных для бизнеса остались прежними и действуют с 2020 года, так как установлены другим нормативным документом:

  • 20 миллионов тенге — для малого бизнеса;

  • 120 миллионов тенге — для среднего бизнеса;

  • 150 миллионов тенге — для крупного бизнеса.

Правила регулируют порядок снятия наличных средств сверх указанных лимитов.

«По инициативе Министерства финансов, в частности Комитета государственных доходов, в банковскую отчётность была добавлена графа 32. В ней банки указывают назначение наличных средств, снятых сверх лимита. Ранее предприниматели также предоставляли подтверждающие документы, однако из-за отсутствия такой графы эти сведения не отражались в отчётности банков», — сообщили в Нацбанке в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

В регуляторе уточнили, что графа с указанием цели заполняется только в случае превышения лимита. Например, если субъект среднего бизнеса намерен единовременно снять более 120 миллионов тенге, он обязан пояснить назначение этих средств.

Снятие наличных через банкоматы

Как отмечают в Нацбанке, через банкоматы предприниматели могут снимать наличные в пределах установленного лимита без указания цели.

При попытке снять сумму сверх лимита такие операции блокируются. В этом случае предпринимателю необходимо обратиться в банк, предоставить документы, подтверждающие цель снятия средств, а также дать согласие на передачу информации в Комитет государственных доходов.

Данные правила не распространяются на физических лиц.

Какие документы требуются

  • В пределах лимита — подаётся заявка на снятие наличных в банк.

  • Сверх лимита — дополнительно предоставляются документы, подтверждающие цель снятия, и согласие на передачу данных в КГД.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.