В Национальном банке Казахстана разъяснили порядок применения нормы об ограничении на снятие наличных со счетов. Обновлённые правила вступили в силу с 1 января, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Ограничения касаются предпринимателей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением тех, кто официально освобождён от них. Перечень таких субъектов отдельно определяется Национальным банком.
Позиция Нацбанка
В Нацбанке пояснили, что данные правила действовали и ранее, однако были повторно утверждены в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января. При этом лимиты на снятие наличных для бизнеса остались прежними и действуют с 2020 года, так как установлены другим нормативным документом:
-
20 миллионов тенге — для малого бизнеса;
-
120 миллионов тенге — для среднего бизнеса;
-
150 миллионов тенге — для крупного бизнеса.
Правила регулируют порядок снятия наличных средств сверх указанных лимитов.
«По инициативе Министерства финансов, в частности Комитета государственных доходов, в банковскую отчётность была добавлена графа 32. В ней банки указывают назначение наличных средств, снятых сверх лимита. Ранее предприниматели также предоставляли подтверждающие документы, однако из-за отсутствия такой графы эти сведения не отражались в отчётности банков», — сообщили в Нацбанке в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.
В регуляторе уточнили, что графа с указанием цели заполняется только в случае превышения лимита. Например, если субъект среднего бизнеса намерен единовременно снять более 120 миллионов тенге, он обязан пояснить назначение этих средств.
Снятие наличных через банкоматы
Как отмечают в Нацбанке, через банкоматы предприниматели могут снимать наличные в пределах установленного лимита без указания цели.
При попытке снять сумму сверх лимита такие операции блокируются. В этом случае предпринимателю необходимо обратиться в банк, предоставить документы, подтверждающие цель снятия средств, а также дать согласие на передачу информации в Комитет государственных доходов.
Данные правила не распространяются на физических лиц.
Какие документы требуются
-
В пределах лимита — подаётся заявка на снятие наличных в банк.
-
Сверх лимита — дополнительно предоставляются документы, подтверждающие цель снятия, и согласие на передачу данных в КГД.
