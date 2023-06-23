Обязательные пенсионные взносы: кого обяжут уплачивать ОПВ с 1 июля

Фото pixabay.com
1 июля 2023 года вступает в силу Социальный кодекс, одно из новшеств которого коснется обязательных пенсионных взносов (ОПВ), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.
ОПВ — это 10% от всех видов оплаты труда в денежном выражении и иных доходов, которые агент (работодатель) уплачивает в ЕНПФ на индивидуальный пенсионный счет. Это правило распространяется на работников как по трудовому договору, так и по договору гражданско-правового характера, заключенному с юридическим лицом.
До 1 июля 2023 года вправе, но не обязаны были уплачивать ОПВ в ЕНПФ следующие категории граждан:
— физические лица, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
— физические лица, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, работающие в представительствах международных организаций в Республике Казахстан, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике Казахстан.
«C 1 июля 2023 года все вышеперечисленные лица будут обязаны уплачивать ОПВ в ЕНПФ. Оплата ОПВ осуществляется через банки второго уровня наличными деньгами либо безналичным способом через государственную корпорацию, которая, в свою очередь, перечисляет их в ЕНПФ в соответствии с единым списком физических лиц, в чью пользу они перечисляются. Данная мера способствует увеличению охвата населения накопительной пенсионной системой для обеспечения адекватными выплатами в будущем», — сообщили в ЕНПФ.