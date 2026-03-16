В Костанайском межрайонном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина К., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.106 УК РК). Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Обстоятельства дела

Судом установлено, что в августе 2025 года подсудимый находился на территории дачного участка в Костанайском районе. Во время возникшей ссоры с потерпевшей С. он облил женщину бензином и поджог.

В результате произошедшего потерпевшей были причинены тяжёлые телесные повреждения. Согласно материалам дела, женщина получила термические ожоги, которые составили от 30–35 процентов поверхности тела и представляли опасность для её жизни.

Позиция сторон

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Потерпевшая обратилась к суду с просьбой назначить максимально строгое наказание.

Подсудимый признал свою вину и попросил суд назначить наказание в минимальных пределах санкции статьи.

Решение суда

Санкция части 1 статьи 106 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет.

При назначении наказания суд учёл смягчающее обстоятельство — наличие у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.

С учётом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершённого преступления суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Компенсация потерпевшей

Суд также удовлетворил требования потерпевшей о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

