В Костанайском межрайонном суде рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина К., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.106 УК РК). Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
Обстоятельства дела
Судом установлено, что в августе 2025 года подсудимый находился на территории дачного участка в Костанайском районе. Во время возникшей ссоры с потерпевшей С. он облил женщину бензином и поджог.
В результате произошедшего потерпевшей были причинены тяжёлые телесные повреждения. Согласно материалам дела, женщина получила термические ожоги, которые составили от 30–35 процентов поверхности тела и представляли опасность для её жизни.
Позиция сторон
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.
Потерпевшая обратилась к суду с просьбой назначить максимально строгое наказание.
Подсудимый признал свою вину и попросил суд назначить наказание в минимальных пределах санкции статьи.
Решение суда
Санкция части 1 статьи 106 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет.
При назначении наказания суд учёл смягчающее обстоятельство — наличие у подсудимого на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.
С учётом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершённого преступления суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.
Компенсация потерпевшей
Суд также удовлетворил требования потерпевшей о возмещении материального ущерба и морального вреда.
Приговор на данный момент не вступил в законную силу.
