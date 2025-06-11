Национальный банк Казахстана предоставил полезную информацию для тех, кто столкнулся с отказом в обменных пунктах.
Что считается годной иностранной валютой:
• Банкнота является законным платежным средством в своей стране • Соответствует официальному описанию из справочников страны-эмитента
Что делать с поврежденными или выведенными из обращения банкнотами:
• Их можно обменять только в уполномоченных банках
• Комиссия за данные операции не должна превышать 10% от номинальной стоимости.
Когда обменный пункт не имеет права отказать:
• Номинал и год выпуска не могут быть причиной отказа
Отказ возможен только:
• при отсутствии документа, удостоверяющего личность
• при применении мер в рамках закона
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Куда обращаться при необоснованном отказе:
— В территориальные филиалы НБК
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.