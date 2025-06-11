Национальный банк Казахстана предоставил полезную информацию для тех, кто столкнулся с отказом в обменных пунктах.

Что считается годной иностранной валютой:

• Банкнота является законным платежным средством в своей стране • Соответствует официальному описанию из справочников страны-эмитента

Что делать с поврежденными или выведенными из обращения банкнотами:

• Их можно обменять только в уполномоченных банках

• Комиссия за данные операции не должна превышать 10% от номинальной стоимости.

Когда обменный пункт не имеет права отказать:

• Номинал и год выпуска не могут быть причиной отказа

Отказ возможен только:

• при отсутствии документа, удостоверяющего личность

• при применении мер в рамках закона

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Куда обращаться при необоснованном отказе:

— В территориальные филиалы НБК

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