В Костанае в аварийном доме по улице Кочубея произошло обрушение кровли. Инцидент случился 5 марта около 10:00 в двухэтажном доме №11, который еще в 2024 году был признан аварийным. Несмотря на это, в здании продолжали проживать люди.

Сейчас крыша дома частично обрушена. В двухэтажке из восьми квартир шесть считаются жилыми, в них проживают 24 человека.

Одним из жителей дома является 15-летний Андрей Гудинов, который живет здесь вместе с мамой. В момент обрушения их не было дома. Сейчас семья собирает вещи и готовится покинуть квартиру.

По словам подростка, часть имущества планируют временно перевезти в гараж, а сами переедут к родственникам.

«Сейчас собираем вещи. Некоторые отвезем в гараж, мебель тоже. А нужные вещи, школьные принадлежности возьмем с собой. Переедем к бабушке с дедушкой», — рассказал Андрей Гудинов.

В этом году дом планировали снести, а жильцов переселить в арендные квартиры. После происшествия аким Костаная провел экстренное совещание с собственниками квартир. Было принято решение как можно быстрее расселить людей, поскольку находиться в доме небезопасно.

Жителям предложили несколько вариантов временного проживания. Те, у кого есть возможность, могут переехать к родственникам. Для остальных предусмотрена аренда жилья.

«Есть два варианта: можно снять квартиру за счет акимата — до 130 тысяч тенге, если жилье дороже, разницу оплачивают сами жители и оплачивают коммунальные услуги. Второй вариант — самостоятельно арендовать жилье или временно переехать к родственникам до сентября. До 22 марта нужно освободить квартиры», — пояснил житель дома.

Как сообщили в отделе жилищных отношений, данный дом входит в план детальной застройки частной строительной компании. На этой территории планируется строительство новых многоэтажных домов.

Застройщик обязуется за свой счет снести аварийное здание и после завершения строительства предоставить жильцам новые квартиры в доме по улице Джамбула, который планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. Новое жилье перейдет в собственность жителей и будет равноценным по площади прежним квартирам.

Кроме этого, в Костанае остаются еще несколько ветхих домов. Это дом №9 по улице Кочубея, а также дома №11 и №12 по улице Садовой.

По словам руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Габита Бектабанова, по дому №9 уже подана бюджетная заявка на расселение. Также застройщик провел переговоры с жильцами и получил их согласие на обмен аварийного жилья на новое.

Дополнительно рассматривается вопрос о сносе дома №8 по улице Кочубея, хотя официально он не признан аварийным. Все мероприятия проходят в рамках программы реновации, принятой акиматом Костаная в конце февраля.

