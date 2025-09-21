В Казахстане тарифы на обслуживание многоквартирных жилых домов привязали к МРП. LS побеседовал с главой Федерации недвижимости Ермеком Мусреповым, который назвал как плюсы, так и риски такого решения.

По словам эксперта, среди преимуществ можно увидеть устойчивость к инфляции и росту затрат. Привязка тарифа к месячному расчетному показателю означает, что с изменением данного уровня автоматически скорректируются и минимальные расценки. Это защищает управляющие компании, ОСИ и дома от обесценивания доходов, особенно когда цены на стройматериалы, услуги и зарплаты увеличиваются.

Немаловажным бонусом является прозрачность и предсказуемость. Как отметил собеседник LS, собственники будут понимать, что тарифы не зависят от долгих согласований – минимум определен законом, корректировка ежегодная. Таким образом, снижаются административная задержка и субъективность.

Помимо этого, защищаются интересы собственников. Если тариф установлен слишком низко, может страдать качество услуг, содержание общего имущества. Привязка же учитывает растущие расходы.

Среди рисков Е. Мусрепов выделил повышение финансовой нагрузки на собственников. Особенно в местах, где текущие тарифы близки к минимальным, любое изменение МРП автоматически увеличит расходы жильцов, что может быть болезненно.

Другой аспект – неоднородность регионов. В одних областях затраты на материалы, услуги, рабочую силу выше, в других – ниже. В связи с этим может быть так, что минимальный тариф, рассчитанный по универсальной ставке (через МРП), окажется либо недостаточным для нормального содержания, либо слишком обременительным.

«Также возникает необходимость контроля и точного расчета. Даже при наличии минимального тарифа должно быть четко определено, что входит в стоимость, что – нет, как рассчитываются нормы (например, площадь, состояние общего имущества, объем услуг). Если методика слабая, могут быть споры и конфликты», – предупредил участник рынка.

Не стоит забывать о региональных особенностях и бюджетных ограничениях. Если МРП растет быстро, в некоторых населенных пунктах повышение для собственников может быть шоковым, включая территории с низким доходом. Существует риск, что управляющие компании и ОСИ станут требовать значительно больше минимума. Это встретит сопротивление.

«В целом привязка к МРП – это правильное направление, потому что отрасль нуждается в более стабильной, справедливой системе формирования цен. Но реализация должна быть аккуратной: методика расчета, нормы содержимого прайса, меры поддержки для уязвимых граждан – обязательно», – высказался Е. Мусрепов.

Он добавил, что в стране существует механизм жилищной и социальной помощи, направленной на поддержку уязвимых слоев населения при удорожании комуслуг.

Формально, если расходы семьи на эти меры, содержание жилья и т.п. превышают установленный порог от дохода домохозяйства в зависимости от региона, то все, что сверху, может компенсироваться из местного бюджета.

Также в городах, таких как Алматы, предусмотрены меры поддержки: адресная социальная помощь, жилищная помощь, ежемесячные выплаты, социальная помощь в связи с ростом тарифов.

Однако, по словам эксперта, пока не ясно, будет ли льгота именно в контексте нового минимума, привязанного к МРП: установят ли отдельный порог либо механизм, которым социально уязвимые граждане смогут пользоваться, чтобы не осуществлять расходы по ставке, превышающей их платежеспособность.

Также нужно понять, как быстро смогут реализоваться эти льготы на местах и в каждом регионе – многое зависит от бюджетов, от субъектов уполномоченных органов, от решения маслихатов.

Вместе с тем Е. Мусрепов спрогнозировал, что минимальные тарифы повысятся в тех регионах и домах, где текущие цены ниже уровня, который соответствует доле от МРП. То есть собственникам придется платить больше, особенно если у них старая фактическая ставка, которая не пересматривалась годами.

Помимо этого, в годовом цикле повышение будет автоматическое. При изменении МРП минимальный тариф тоже пересчитывается. Это устраняет необходимость убеждать маслихаты и местные органы каждый раз пересматривать тарифы.

В то же время управляющие компании и ОСИ будут более мотивированы вести четкий учет расходов, оптимизировать, возможно, повышать качество управления жилья, а также объяснять собственникам, куда идут взносы, выполнять обязательства.

В ряде случаев, по словам собеседника LS, может возникнуть ситуация, когда тариф будет значительно выше, чем текущие платежи жильцов, особенно если существующие показатели занижены. Это может вызвать вопросы, требования отложить повышение или введение субсидий.

Вместе с тем нормы и методика расчета станут ключевыми: если в тариф не будут включены реально все расходы (ремонт, модернизация, поддержание инфраструктуры) либо если нормы будут недооценены, то стоимость может быть формально минимальной, но с перебоями в содержании жилья.

«Мы приветствуем стремление государства обеспечить устойчивость тарифов управления жильем. Связка с МРП – это шаг к тому, чтобы цены не отставали от реальных затрат: на материалы, услуги, оплату труда. Для управляющих организаций это создает ожидаемость и возможность планирования. Однако необходимо, чтобы при принятии этого нововведения были четко прописаны льготы и механизмы помощи для социально уязвимых собственников: малоимущих, пенсионеров, семей с низким доходом, чтобы новые тарифы не стали непосильной нагрузкой. Требуется, чтобы нормативная база позволяла устанавливать пороги дохода, нормы площади и другие параметры, по которым будет определяться льгота», – высказался эксперт.

Он добавил, что важно подготовить методику расчета тарифа, включая критерии состава работ и расходов, чтобы минимальный показатель действительно покрывал необходимые затраты, но не был избыточным.

«В целом, если заранее предусмотреть и просчитать все сопутствующие вопросы, это решение будет способствовать улучшению качества содержания дома, увеличению прозрачности и более справедливому распределению затрат между жильцами и управляющими компаниями и ОСИ», – заключил Е. Мусрепов.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 сентября в Казахстане вступят в силу новые правила управления МЖК. По ним тарифы на обслуживание домов будут привязаны к МРП, который в 2025 году составляет 3 932 тенге.

